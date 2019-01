Facebook

Im Feber wählt der Universitätsrat dann den künftigen Rektor © A. W. Tengg

Im Vorfeld des Hearings für die Rektoratswahl an der Universität Graz ließen gleich zwei Beteiligte aufhorchen: Überraschend zog einer der drei Kandidaten, der gebürtige Leibnitzer Manfred Schubert-Zsilavecz, Vizerektor in Frankfurt am Main, seine Bewerbung ohne Angabe von Gründen zurück. Christian Fleck, Professor für Soziologie an der Uni Graz und einer der Bewerber, ließ den übrigen Kandidaten, die noch im Rennen sind, über einen Kommentar im Standard ausrichten, dass die Uni Graz ein "Einzugsgebiet mit einem Radius von 80 Kilometern" hätte und " nicht in der Champions League, sondern in der Regionalliga" spielen würde.