So wird der Argos-Bau aussehen, wenn er fertig ist © FREEDIMENSIONS/BERNHARD WARNCKE

„City of Design“ lädt am Samstag zur ersten Kreativtour des Jahres. Die Rundgänge erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Es ist eines der ungewöhnlichsten Architekturprojekte, die in der letzten Zeit in Graz umgesetzt wurden: Der von Stararchitektin Zaha Hadid entworfene Bau in der Burggasse, der mit seiner „Bubble“-Fassade die Blicke der Besucher auf sich zieht. Gelegenheit, vor Ort Details über das Projekt zu erfahren und auch einen Blick in das Innere des Gebäudes zu werfen, hat man bei einer „Kreativtour“ am morgigen Samstag. Anschließend steht noch ein Besuch im skandinavischen Einrichtungshaus BoConcept auf dem Programm.

