Die Kurzbeschreibung könnte etwa so lauten: Die Kalchberggasse führt vom Amtshaus, zwischen 1902 und 1904 erbaut und für ein Verwaltungsgebäude vielleicht doch zu protzig ausgefallen, zum Marburger Kai an der Mur. Dass die Paula in diese Gegend drängt, weil sie im Joanneumsviertel von der Chefin des Café Oho zu gerne Streicheleinheiten abholt, sei nebenbei erwähnt. Die Kalchberggasse hat es aber doch in sich und sie verdient eine längere Verweildauer.