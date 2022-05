Die freundliche Einladung der Grätzelinitiative Margaretenbad langte vor geraumer Zeit ein: „Auch wenn die Paula beim Bad nur bis zum Foyer darf, kommt doch in die Grillparzerstraße.“ Auch wenn das Wetter derzeit nicht zum Eintauchen einlädt, offiziell brach die Saison im Freibad mit 1. Mai an, ein guter Termin also, um diese Straße hinter einer Hauptverkehrsroute wie der Bergmanngasse zu besuchen.