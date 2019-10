Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Moritz Ritter von Franck © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Erwanderten wir in der ersten Folge den Stadtpark als Naturerlebnis und als historischen Schauplatz, wo einst die feine Gesellschaft der Stadt zu flanieren pflegte, so besuchen wir diesmal die zahlreichen Denkmäler in dieser Grünanlage. „Das neue liberal-nationale Bürgertum schuf sich hier seine Gedenkstätten und Namensmöbel“, gibt uns Stadthistoriker Karl Kubinzky mit auf den Weg.