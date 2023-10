Die Terrorattacke der Hamas auf Israel hält die Welt in Atem. Die große Mehrheit verurteilt das brutale Vorgehen der Hamas-Kämpfer, die Hunderte Zivilisten getötet haben und Israeli als Geiseln verschleppt haben. In einer langen Stellungnahme auf X (vormals Twitter) geht die "Kommunistische Jugend Österreichs" (KJÖ) am Montagnachmittag einen anderen Weg.