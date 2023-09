Herr Kassegger, können Sie erklären, warum die FPÖ immer, wenn sie erfolgreich ist, über Skandale stolpert und tief abstürzt? Das haben wir Sie heuer im März schon gefragt, Ihre Antwort damals: Da muss ich nachdenken. Haben Sie schon eine Erklärung?

Axel Kassegger: Naja, die Frage ist: Was ist ein Skandal? Ich will nicht wehleidig sein, aber die Medien haben nicht unerhebliche Macht, aus etwas einen Skandal zu machen. Ja, die Welt ist nicht skandalfrei und wenn im Umkreis der FPÖ etwas passiert, wird das immer relativ groß aufgezogen. Ob das automatisch zu Abstürzen führt? Wenn wir schauen, was vom sogenannten Ibiza-Skandal übrig geblieben ist, dann war das damals sicher nicht angenehm für die FPÖ. Aber der Untersuchungsausschuss hat sich dann vor allem um Skandale bei der ÖVP gedreht.