Am 15. September feiert das VinziDorf sein 30jähriges Bestehen. Ein Fest, das Gründer und Armen-Pfarrer Wolfgang Pucher leider nicht mehr miterlebt: Er verstarb im Sommer im Urlaub in Kroatien. Um sein jahrzehntelanges Wirken in der Stadt zu würdigen, haben sich Bürgermeisterin Elke Kahr und die Rathaus-Koalition eine besondere Aktion überlegt: Rechtzeitig zum VinziDorf-Fest wird eine VinziDorf-Straßenbahn durch die Stadt fahren. Und zwar ein ganzes Jahr lang.