Seit dem Exklusivbericht der Kleinen Zeitung über eine Neuaufteilung der Kosten für Behinderten-, Pflege-, Kinder- und Jugendhilfe und Sozialunterstützung in der Steiermark haben sich zwei Blöcke formiert: In Graz und Graz-Umgebung wird die Reform abgelehnt, anderswo akzeptiert bzw. begrüßt. Es geht um jährlich Hunderte Millionen Euro. Am Mittwoch (9. 8.) fällt die Vorentscheidung.