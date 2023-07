2019 hatte Ex-Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) einen emotionalen Schlussstrich unter den Naturschutzbeirat gesetzt, der seit 2016 nicht mehr getagt hatte. Unterschiedliche Auffassungen in der Funktionsweise und Zielsetzung, interne Differenzen und fehlende Perspektiven hatten dazu geführt, dass der informelle Naturschutzbeirat für die Stadt Graz damals aufgelöst wurde. "Ich beabsichtige in keinster Weise, den Beirat in dieser Zusammensetzung wieder ins Leben zu rufen", hatte Nagl damals gemeint und einen neuen „Fachbeirat für Natur“ in Aussicht gestellt.

Nun führt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner wie schon im Winter angekündigt den Naturschutzbeirat wieder als beratendes Gremium ein. Damit setze sie einen wesentlichen Wunsch der Naturschutzorganisationen um: "Ich wünsche mir einen aktiven Beirat, der mich in Naturschutzthemen für Graz berät und Zukunftsprojekte mitgestaltet." Der Schritt werde von der Koalition getragen und unterstützt. Im Gemeinderat wird nun diese Woche der Beschluss gefasst, über den Sommer werden die Mitglieder eingeladen, im Herbst soll sich das neue Gremium konstituieren.