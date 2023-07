Nach der Kritik des Stadtrechnungshofes, dass es keinerlei Kontrolle gibt für die 215.000 Euro, die die Stadtregierungsmitglieder und Klubchefs an Verfügungsmittel pro Jahr zur Verfügung haben, legen nun die KPÖ-Regierer ihre Ausgaben offen. Den größten Posten hat Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) mit 50.000 Euro. Die Hälfte davon floss in „Unterstützung an Menschen in Notlage“, mehr als 11.000 als Spenden an Vereine, 3300 Euro wurde für den Posten „Bewirtung/ Schulbesuche/ Veranstaltungen“ ausgegeben, 1600 für Bürobedarf und 8200 Euro für Weihnachtsbeihilfe, Bücher und Sonstiges.