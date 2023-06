Opfer oder nicht Opfer, über diese Frage wird öffentlichkeitswirksam derzeit mehr diskutiert als über den eigentlichen Inhalt des Verfahrens. Das Verfahren dreht sich um den Finanzskandal der Grazer FPÖ unter der Führung von Ex-Chef Mario Eustacchio - mehr als eine Million Euro an Klubfördermitteln sollen auf nicht nachvollziehbare Art und Weise ausgegeben worden sein, so der Vorwurf. Der ehemalige Klubsekretär hat bereits in einer Selbstanzeige gestanden.