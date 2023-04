"Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, sagt man. Aber genau das ist es, was ÖVP-Gemeinderat Stefan Stücklschweiger im Sinn hat. Denn die Alternative heißt oft: Ein alter Baum wird gefällt. Wie zuletzt am Radetzkyspitz bei der Baustelleneinrichtung für die neue Tram-Strecke durch die Neutorgasse: 13 teils stattliche Bäume wurden im Februar umgeschnitten. Und für die Uni-Baustelle Center of Physics steht etlichen Bäumen Ähnliches bevor.