Bremsen am Ende der Zeitdruck und die fehlende Alternative alle budgetären Sorgen aus – in Kombination mit der Ungewissheit, was die Inflation mit dem Kaufpreis noch alles anstellt? Es steht jedenfalls Spitz auf Knopf bei der Entscheidung, ob man der Firma Alstom den Auftrag für den Bau von 15 neuen Grazer Straßenbahnen erteilt. Wie berichtet, hat Alstom nach dem Rückzug von Siemens als einziges Unternehmen aufgezeigt. "Bei der Prüfung des Angebots von Alstom sind wir gerade im Finale", heißt es im Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ). Und dieses sei grundsätzlich "ein gutes Angebot", betont man – was Mark Perz als zuständiger Holding-Vorstand unterschreibt.