Personalia in politischen Büros sind ja oft heikel. Nun raunen kritische Geister im Rathaus, der Korruptionsfreie Klub Graz (KFG) hänge „übelstem Nepotismus“ an. Tatsächlich ist die Optik, naja, delikat. So ist im KFG-Klubbüro nicht nur die Ex-Freundin des Klubchefs Alexis Pascuttini beschäftigt, sondern auch seine aktuelle Lebensgefährtin.