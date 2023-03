Einigkeit, Geschlossenheit und den Blick nach vorne gerichtet – das war augenscheinlich die Kommandoausgabe für den Stadtparteitag der Grazer Freiheitlichen am Freitagabend in einem Tagungssaal der Grazer Stadthalle. Angriffe von außen dienen Parteien ja meist dem Schließen der Reihen. Dass die Staatsanwaltschaft Klagenfurt beim Landtag tags zuvor die Aufhebung der Immunität von Landesparteichef Mario Kunasek beantragt hat, um im Grazer FPÖ-Finanzskandal gegen ihn ermitteln zu können, war so eine "Attacke". Und so brandeten schon bei Kunaseks Begrüßung die stehenden Ovationen der Delegierten demonstrativ auf.