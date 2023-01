Nächstes Kapitel zum Thema internationales mediales Interesse an der Grazer Besonderheit einer kommunistischen Bürgermeisterin: Auch in Japan wird über den Erfolg von Elke Kahr berichtet, hier allerdings von einer Parteizeitung. Die "Shimbun Akahata" (wörtlich übersetzt so etwas wie "Zeitung der Roten Fahne") ist die Zeitung der kommunistischen Partei Japans und hat eine Auflage von rund einer Million. Eine Redakteurin war in der Weihnachtszeit zu Gast in Graz und hat einen Bericht verfasst, der nun erschienen ist. Der Hauptartikel handelt vom Aufstieg der KPÖ Graz seit den 80er-Jahren, dazu bringt man ein Gespräch mit Elke Kahr, und auch Gemeinderat und Jugendsprecher Simon Gostentschnigg ist abgebildet.