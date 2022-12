Angekündigt war es bereits, jetzt ist es auch fix: Die Gesellschaft "MUM" der Holding Graz, in der vorrangig an der U-Bahn-Idee des ehemaligen Bürgermeisters Siegfried Nagl gearbeitet wurde, ist nun aufgelöst und liquidiert worden. Das wurde in der letzten Aufsichtsratssitzung der Holding Graz am 20. Dezember mit sofortiger Wirkung beschlossen.