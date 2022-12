Neuer Name plus neue Geschäftsordnung ist gleich weniger Kompetenzen. Das ist die Formel, mit der Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) den Klimafachbeirat neu aufstellt. Der Fachbeirat heißt nun Klimabeirat, die neue Geschäftsordnung soll am Donnerstag im Gemeinderat beschlossen werden. Die größte Veränderung: Der Beirat wird keine Fördergelder mehr verteilen, sondern die Politik "impulsgebend und beratend" unterstützen.