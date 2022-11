Die Stoßrichtung der parlamentarischen Anfrage des freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Hannes Amesbauer an Innenminister Gernhard Karner (ÖVP) ist klar: Die FPÖ tritt in der Asyldebatte samt Zelte-Diskussion für einen restriktiveren Kurs samt schärferer Abschiebepraxis ein. Mit Zahlen und Daten aus der Anfragebeantwortung rund um die Asylquartiere des Bundes will nun Landesparteiobmann Mario Kunasek den Druck für diese „politische Trendwende“ erhöhen. Er kritisiert „horrende Kosten und zahlreiche Polizeieinsätze“ in den zwei Betreuungseinrichtungen des Bundes in Puntigam und Andritz.

Das sind die Fakten, die das Innenministerium auf die Detailfragen vorgelegt hat: