Finanzdirektor Stefan Tschikof wirft nach einem Jahr in der Budgetkrise das Handtuch und wird mit einem unbefristeten Sondervertrag samt Monatsbrutto von 8000 Euro „belohnt“. Magistratsbedienstete, die drei Jahre auf eine unbefristete Übernahme warten, sind empört. Die Opposition schäumt. Was haben Sie sich dabei gedacht?

MANFRED EBER: Der Vertrag ist vertraulich, zu Details darf ich nichts sagen. Der Finanzdirektor hat uns in der Vorwoche mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen einen Schritt zur Seite machen will. Wir hatten großen Zeitdruck, eine Lösung zu finden. In Absprache mit dem interimistischen Finanzdirektor Johannes Müller kamen wir zum Schluss, dass wir Stefan Tschikof in einer sehr kritischen Budgetsituation an Bord halten wollen. Man muss auch sagen, er hatte ja einen Fünf-Jahres-Vertrag in Händen.