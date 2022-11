Krise? Welche Krise denn? Geht es nach Bürgermeisterin Elke Kahr und Finanzstadtrat Manfred Eber (beide KPÖ), hat die Stadt Graz keine Budgetkrise. Vielmehr hätten sich die Prognosen so verbessert, dass es 2023 gut 40 Millionen Mehreinnahmen gibt als budgetiert. Und bis 2024, wenn es wirklich eng wird, werde man sich rechtzeitig Reformen und Maßnahmen überlegen. Details? Folgen.

Hat der Stadtrechnungshof mit seiner Warnung vor der drohenden Zahlungsunfähigkeit also überzogen? War die Aufregung übertrieben – und gar kontraproduktiv, weil nicht nur die Politik, sondern auch die Banken, die ja die Kredite vergeben, aufgeschreckt wurden?

Laut beschlossener Mittelfristplanung fehlt ab 2023 Geld, um laufende Kredite zurückzuzahlen

Liest man die Zahlen, die die Koalition in ihrer Mittelfristplanung selbst beschlossen hat, muss man klar sagen: Nein! Diese Planung strotzt nur so vor roten Zahlen. Der Fehlbetrag, nur um die laufenden Kredite zu tilgen, beläuft sich für das Jahr 2024 auf imposante 52,6 Millionen Euro. Für das Jahr 2025 sind es auch noch 36 Millionen Euro. Auch 2026 und 2027 strahlen rot, wenngleich nicht ganz so kräftig.

Und all das vor dem Hintergrund, dass 2028 ein riesiger Berg an endfälligen Krediten zur Rückzahlung ansteht. Für die man eigentlich aus einem Überschuss aus dem laufenden Haushalt ansparen muss. Nur: Diese Überschüsse gibt es in der Planung nicht.

Welche Krise also? Diese Krise! Da wird eine Beruhigungspille wie gestern nicht reichen. Da braucht es konkrete politische Antworten.