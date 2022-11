Gibt es gar keine Budget-Krise? Ein Blick in die Zahlen sagt: Leider doch!

Alles im Griff, war die Botschaft von Bürgermeisterin Kahr abwärts. Dass man Ruhe in die Aufregung ins Grazer Budget bringen will, ist gut. Dass man die Krise wegreden will, aber fatal. Dafür leuchten die Zahlen zu rot.