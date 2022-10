Seit der blaue Landesparteichef Mario Kunasek mit dem Bi-Händer ausgeholt hat und in der – nach dem blauen Finanzskandal der Ära des Ex-Obmannes Mario Eustacchio – völlig zerrütteten Grazer Stadtpartei Serienausschlüsse initiiert hat, ist bei der FPÖ in der Landeshauptstadt erst so richtig Feuer am Dach. Aktuell gibt es nun sogar die erste Rücktrittsaufforderung aus Graz an den Landeschef Mario Kunasek. Die Antwort wird wohl der nächste Parteiausschluss sein.