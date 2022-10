In diesen blauen Chaostagen voller Parteiausschlüsse ist es nicht leicht den Überblick zu bewahren. Auslöser für das Chaos sind die Nachbeben des Finanzkrimis aus der Ära des Grazer Ex-Parteichefs Mario Eustacchio. Im Zuge der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hat es ja letztes Wochenende in Graz gleich zwölf Hausdurchsuchungen gegeben, um Licht in die jahrelang angefallenen dubiosen Steuergeldflüsse der Grazer Freiheitlichen an Vereine und Personen zu bringen.