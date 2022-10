Eskalation in Blau

FPÖ in Schockstarre: Pascuttini bleibt trotz Parteiausschluss Grazer Klubchef

Weil Alexis Pascuttini die Beschlüsse des Landesparteivorstandes nicht vollzogen hat, hat ihn Landesparteichef Mario Kunasek aus der Partei geworfen. In einer Pressekonferenz will Pascuttini am Nachmittag Stellung beziehen.