Die Stadt Graz und ihre Petitionen – das ist eine schräge Geschichte. Schon in der Vergangenheit musste man überrascht feststellen, dass die zahlreichen Ansinnen, mit denen sich der Gemeinderat per Petition an den Bund gewandt hatte, im Nirwana verschwunden sind. Warum? Sie waren allesamt an die falschen Stellen adressiert.