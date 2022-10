Am Sonntag darf wieder gefeiert werden. Die steirischen Freiheitlichen schunkeln mit Bundesparteichef Herbert Kickl und Hofburg-Kandidat Walter Rosenkranz beim Frühschoppen am Hartberger Oktoberfest zum Sound der John Otti Band. Nicht so gemütlich ging es tags zuvor zu, als sich die Führungsriege der Landesblauen in Bad Blumau zusammenfand. Causa prima: Der eskalierte Machtkampf in der Grazer FPÖ, der die Funktionäre in der Provinz zusehends nervös werden lässt. Parteichef Mario Kunasek konnte bisher nichts bis wenig dagegen ausrichten, dass alles auf die finale Zerreißprobe beim außerordentlichen Stadtparteitag am 21. Oktober zusteuert.