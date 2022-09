Neue Bezirksvorsteherin

KPÖ steht in Graz nunmehr in neun Stadtbezirken an der Spitze

Karin Reimelt (KPÖ) ist in Andritz neue Bezirksvorsteherin: Die Juristin aus dem KPÖ-Landtagsklub will sich im Bezirk weiter gegen Bauspekulanten stemmen, damit nicht das letzte Grün verbaut wird.