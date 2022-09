"Wo hab ich das gesagt? Wo?!“ Es ist selten, dass Elke Kahr der Kragen platzt. An diesem Donnerstag, kurz vor 22 Uhr am Ende der zehnstündigen Sitzung des Grazer Gemeinderates ist es aber so weit. Sie fällt vom Bürgermeisterinnensessel aus Neos-Chef Philipp Pointner ins Wort, der sie in seinem Antrag gerade als „willfährige Handlangerin, die die russische Propaganda der Wirkungslosigkeit der Sanktionen weitergetragen hat“ attackiert hat.