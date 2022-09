Lex Kastner&Öhler? Baubewilligung soll nach fünf Jahren erlöschen

Das ewige Warten auf die Fertigstellung des Kastner-Daches lässt die KPÖ in Graz aktiv werden. Per Petition wird das Land aufgefordert, ein zeitliches Limit per Gesetz festzuschreiben, bis wann ein bewilligter Bau fertig zu muss.