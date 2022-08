"Fordern" lautet der etwas seltsame Betreff des Mails von "Bürgermeisterin Elke Kahr", das am Donnerstag in die Mail-Postfächer vieler Grazerinnen und Grazer flatterte. Im Mail bittet die angebliche Bürgermeisterin - allerdings mit einer Gmail-Adresse und ohne offizielle Signatur - um eine Antwort per E-Mail. Es gehe um die "diskrete Erledigung einer Aufgabe", bei der die vermeintliche Stadtchefin um Hilfe bittet. Und: Sie hätte lieber telefonisch angerufen, aber könne derzeit nicht telefonieren.