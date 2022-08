Der Umbruch spielt sich auf der Straße ab: Die Grazer Rathauskoalition will die Regeln fürs Abstellen von Autos in den Kurzparkzonen bis Herbst ändern. Am Lenkrad sitzt Vizebürgermeisterin und Verkehrsreferentin Judith Schwentner (Grüne), sie steuert auf diese Änderungen zu: