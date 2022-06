Graz zwischen Vermögenssteuer und Unternehmern als "beste Sozialarbeiter"

"Neue Machtverhältnisse in Graz": Der ORF-Report widmete dem Phänomen Elke Kahr am Dienstagabend einen Beitrag. In der Bilanz nach etwas mehr als einem halben Jahr im Amt ließ aber auch die Opposition aufhorchen.