Sondersitzung zum Grazer S-Bahn-Tunnel am 10. Juni

Die ÖVP hat die Unterschriften eingebracht, jetzt hat Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) den Termin festgelegt: Am 10. Juni um 9 Uhr diskutiert der Grazer Gemeinderat in einer Sondersitzung über U-Bahn, S-Bahn-Tunnel & Co.