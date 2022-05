Nach 19 Jahren ÖVP-Regentschaft im Rathaus unter Ex-Bürgermeister Siegfried Nagl sind Magistrat und städtische Beteiligungen in den Chefetagen weitreichend mit Parteileuten besetzt. Nur wenige rote Manager – aus Zeiten, da die SPÖ in Graz noch politischen Einfluss hatte – „überlebten“ die Umfärbelung. Einige blaue Gefolgsleute wurden in der letzten Periode von Ex-Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) noch in Spitzenpositionen gehievt.