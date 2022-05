Der Schulcampus Reininghaus mit 16-klassiger Volksschule und 37-klassigem Gymnasium ist das nächste Leuchtturmprojekt in der Bildungshauptstadt Graz. Die Vorbereitungen laufen, im Herbst startet der Schulbetrieb noch vor Baubeginn am Standort des BG Klusemann in Container-Klassen. Im Herbst 2024 ist der Einzug in den Neubau in Reininghaus geplant.