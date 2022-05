Was Graz vom S-Bahn-Tunnel in Zürich lernen kann

Die 436.000 Einwohner-Stadt Zürich ist für Graz ein Vorbild in Sachen öffentlicher Verkehr. Was den Schweizern die S-Bahn-Tunnel gebracht haben und was Vizebürgermeisterin Schwentner (Grüne) daraus lernt.