Im Minutentakt gingen in der Redaktion Stellungnahmen zur von uns enthüllten S- und U-Bahn-Studie ein. Grundtenor: Alle Parteien wähnen sich am richtigen Gleis und betonen, nun einen großen Wurf landen zu wollen. So betont Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), dass der Ausbau des S-Bahn-Angebots und des Tramnetzes jene Strategie sei, die sie

ohnehin verfolgt habe. Langfristig sei ein S-Bahn-Tunnel die tauglichste Variante. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) und auch SPÖ-Klubchef Michael Ehmann wollen den Beratungen mit den Experten nicht vorgreifen, betonen aber, dass man Graz mit der bestmöglichen ÖV-Lösung zukunftsfit machen werde.