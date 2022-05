Was die Kosten betrifft, baut Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) gleich vor: "Es ist egal, welches Projekt man an der Tennenmälzerei umsetzt", es werde mehrere Millionen Euro kosten. Das denkmalgeschützte Gebäude, das die Stadt Graz 2021 um rund eine Million Euro gekauft hat, "ist in jedem Fall zu sanieren und zu öffnen. Es war ja ein Silo und ist innen derzeit praktisch ohne Tageslicht". Das gesagt, sollen die Kosten für sein Konzept für ein Hybridmuseum nicht mehr so hoch wirken: zehn bis 15 Millionen Euro sind dafür nötig. Mindestens, muss man angesichts der explodierenden Baupreise hinzufügen.