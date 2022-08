Die Stadt Graz hat eine neue Immobilien-Chefin: Die Juristin Heike Wolf-Nikodem-Eichenhardt (46) tritt am 16. August ihren Dienst als Leiterin der Abteilung für Immobilien der Stadt Graz an, ihre offizielle Amtseinführung hat schon jetzt stattgefunden. Zuvor war die Mutter einer Tochter rund 18 Jahre lang bei der Handelskette Spar tätig. Unter anderem leitete die Juristin die Abteilung „Immobilien & Recht" und sammelte außerdem Konzernerfahrungen in den Bereichen Standortentwicklung, Projektmanagement, Vertrieb und Marketing.