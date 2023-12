Das Wichtigste für alle, die die Arbeit der 17 Grazer Bezirksvertretungen für unverzichtbar halten: Weder die Bezirksvorsteher noch die je nach Einwohnerzahl unterschiedlich großen Grazer Bezirksräte werden abgeschafft. Das hat am Dienstag Hanno Wisiak, Büroleiter des KPÖ-Gemeinderatsklubs und selbst Bezirksvorsteher in Graz-Geidorf, per Aussendung unmissverständlich klargestellt.