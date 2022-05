Der "personifizierte indische Küchengott" Gaggan Anand aus Bangkok ist dabei, wie auch Eduard Xatruch vom Disfrutar in Barcelona – beide Dauergäste in der Liste der "World’s 50 Best Restaurants". Dazu kommen bekannte TV-Köche wie Tim Mälzer und Tohru Nakamura sowie die österreichische Küchen-Crème-de-la-Crème um Heinz Reitbauer, Andreas Döllerer, Max Stiegl und Richard Rauch sowieso: Nach der Coronapause lädt das Gastro-Branchenmagazin Rolling Pin am 30. und 31. Mai wieder zur Fachtagung Rolling Pin Convention (vormals "Chef Days").

Mit mehr als 60 Vortragenden und fünf Bühnen ist die Rolling Pin Convention mit Abstand Österreichs größtes Symposium für Köche, Gastronomen, Hoteliers, Sommeliers, Barkeeper, "Servicehelden" und viele andere. Das Fachpublikum kann in der Grazer Messe in drei Welten ("Chef Days", "Wine Days" und "Bar Days") eintauchen. Es gibt Key Notes, Masterclasses und Verkostungen auf einem 6000 Quadratmeter großen Veranstaltungsareal.

Vor Ort wird außerdem das Voting-Ergebnis der 100 besten Köche und Köchinnen Österreichs – gewählt von den Köchen selbst – und der 50 besten Sommeliers und Sommelières vorgestellt.