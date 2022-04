Egal ob der Eintopf Kornati mit Miesmuscheln, Calamari, Garnele und Petersfisch, die Trüffelpasta Fuzi mit schwarzer Trüffel aus Istrien oder der Catch of the Day auf den Tisch kommt. Die Gäste schnalzen im kroatischen Restaurant "Kornati" in der Franckstraße 44 da schon seit acht Jahren mit der Zunge.