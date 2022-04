Schon einige Male hat er gesagt, dass es jetzt reicht mit neuen Restaurants – und dann kommt noch eines. Thomas Liu ist vielleicht noch nicht ganz so bekannt wie die Aiola-Familie des Ehepaars Schwarz oder der Grossauer-Clan, aber er ist einer der echten Gastro-Multis dieser Stadt: Thomas Hongliang Liu. Ihm gehören etwa die Lokale Yamamoto, Liu Asia, Kyabia – und zuletzt machte er Schlagzeilen mit dem Servier-Roboter im Momoda, in dem er seit dem Vorjahr japanisch-brasilianische Kost im Shopping Nord bietet. Der Gastronom setzt nun auch in schwierigen Zeiten auf Expansion.

Am heutigen Mittwoch eröffnet er das "Laozi" in der Waltendorfer Hauptstraße 31a – im neuen Zentrum auf dem einstigen Bäckerei-Areal von Kotzbeck. Dort, wo schon eine Apotheke, der Spar und Martin Auer eingemietet sind, setzt er mit seinem Restaurant auf amerikanisch-asiatische Fusionsküche. Und es wäre nicht Liu, wenn er nicht auch hier seine Liebe zu futuristischer Einrichtung zeigt: Ein sündteurer 5D-Wandprojektor zeigt nicht nur beeindruckende Visuals von Strand- oder Dschungel-Szenen, man kann ihn auch mit Privatfotos, etwa für Geburtstagsfeiern, füttern. Für Begeisterung vor allem bei den jungen Gästen dürfte der Service-Katzenroboter sorgen: Er miaut und freut sich auch über Streicheleinheiten, wenn er die Getränke gebracht hat.

In der Küche werken Sushimeister Mr. Bin sowie Mr. Cui vom Wiener Toprestaurant KitchA. Der kulinarische Schwerpunkt liegt auf modernem japanischem Sushi (Maki, Sashimi, Rolls, Nigiri, warme Rolls) und Asia-Gerichten wie Suppen, asiatische Tapas, Ramen, Sticks, Gegrilltes und Bowls. Wie schon im Momoda, wo brasilianisch-japanisch gekocht wird, hat man auch im Laozi keine Scheu vor Fusionküche: In Waltendorf gibt es auch eine amerikanische Küchenlinie – einerseits mit ganz klassischen Burgern (mit gebackenem Käse!) oder Spareribs, andererseits mit Fusion-Gerichten wie Sashimi-Burger mit Wasabi oder Burger mit gebackenen Garnelen, Asia-Sauce und Avocado. Als Dessert gibt es Mochi-Eis in verschiedenen Sorten.

Von Montag bis Freitag von 11 bis 15 Uhr gibt es zudem einen Business-Lunch mit Tagessuppe, Sushi, Poke Bowls, Asia-Pasta und Wok-Gerichten.

Einkaufen im SB-Markt 24/7

Aber auch in Reininghaus entsteht ein Projekt Lius. Im neuen Stadtteil will er den ersten Selbstbedienungssupermarkt Österreichs eröffnen – das allerdings nicht schon wie geplant noch im April, sondern erst im Sommer. Der "Future Shop" entsteht in der Reininghausstraße 80 und ermöglicht es Kunden jedenfalls 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Lebensmittel via Warenautomat zu kaufen. Der Laden bietet ein Vollsortiment inklusive Frischgemüse. Fertiggerichte können im Geschäft in einer Mikrowelle zubereiten und bei den Sitzplätzen mit Musikanlage konsumiert werden.

Hier wird der SB-Markt in Reininghaus einziehen. © Sonstiges, KK

Liu denkt aber nicht nur an den eigenen Benefit: Zwei Prozent des Netto-Umsatzes im SB-Markt will er einem Verein spenden, der blinde Kinder unterstützt.