"Stimmt, fast jeder denkt, dass KIZ für Kino-Zentrum steht“, schmunzelt Barbara Brunner. In Wahrheit verbirgt sich hinter den drei Buchstaben, die Filmfans in Graz seit 50 Jahren bestens vertraut sind, aber der Name Kommunikations- und Informationszentrum. Denn, so erzählt die Geschäftsführerin und Programmleiterin, gegründet wurde das KIZ 1973 tatsächlich als unabhängiger Verein, der dafür sorgte, dass in Graz Filme gezeigt werden konnten, die sonst in den Kinos nicht liefen – das damals noch ohne eigenes Kino, für die Vorführungen wurden Hörsäle oder das Orpheum angemietet.