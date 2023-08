„Wir erleben ein wirklich erfolgreiches Sommerkino, das zeigen auch die Zahlen vom vergangenen Wochenende. Mit knapp 200.000 Besucherinnen und Besuchern konnte Cineplexx österreichweit ein Rekord-Kinowochenende (Donnerstag bis Sonntag) verzeichnen“, teilt Christof Papousek, Co-Gesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe, mit. Am vergangenen Sonntag wurden österreichweit knapp 70.000 Kinotickets verkauft – damit ist es der stärkste Kino-Sonntag für die gesamte Cineplexx-Gruppe seit zehn Jahren. „In unseren steirischen Kinos wurden alleine letztes Wochenende (Donnerstag bis Sonntag) rund 25.000 Kinotickets verkauft“, so Papousek. Genaue Zahlen für die Grazer Cineplexx Kinos Cineplexx Graz, Annenhofkino und Geidorf Kunstkino konnte der größte Kinobetreiber in Österreich nicht mitteilen.