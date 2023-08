Man merkt, dass er ein Stammgast ist: Während wir uns mit Paul Pizzera in der Gamlitzer Weinstube mitten in der Grazer Innenstadt - und gleich um die Ecke seiner Wohnung - treffen, grüßt er dauernd die vorbeikommenden Mitarbeiter, vom Koch bis zum Chef. Während des Interviews schneit dann auch noch Otto Jaus herein: Die beiden wollen noch schnell etwas essen, bevor sie zur Probe für den Burg-Clam-Auftritt nach Gratwein eilen.