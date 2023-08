Herr Florian, die Nächtigungszahlen für das erste Halbjahr sind da. Schaut so aus, als wäre der Städtetourismus in Graz nach Corona zurück in der Spur. Können Sie als Hoteldirektor aufatmen?

Jein. Tatsächlich haben wir in Graz relativ schnell zu guten Zahlen zurückgefunden. Wir sind allerdings mit der Inflation und den hohen Energiepreisen bereits in der nächsten Krise gelandet. Davon abgesehen sind die Nächtigungen insgesamt gestiegen, es sind aber mittlerweile deutlich mehr Betten am Markt.