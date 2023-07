"Ich bin ja eigentlich ein Gösser“, stellt sich Markus Leingruber gern den Gruppen vor, die er durch die Brauerei führt. Der ausgebildete Diplom-Sommelier stammt nämlich aus der Obersteiermark, trotzdem ist er natürlich zu 100 Prozent ein Puntigamer. Er leitet die Logistik bei der Brau Union in Graz – und er ist der führende Kopf beim im Vorjahr gestarteten Erlebnisprogramm, das im September auch mit einem PR-Panther ausgezeichnet wurde.

„Das Heftl ist ziemlich dick geworden“, überreicht er den Folder mit allen „Biererlebnissen“, die man mittlerweile buchen kann. Entstanden ist alles einerseits aus dem Programm „Erlebnis Wirtschaft“ heraus, andererseits aus einer Pandemie-Idee, auch etwa mobile Brauseminare anzubieten.

Herzstück ist freilich die Führung durch die Brauerei. In 90 Minuten geht es ins Sudhaus, in die Gär- und Lagerhalle und in die Flaschenabfüllung, zum Abschluss darf ein (selbst gezapftes) Krügerl Bier nicht fehlen.

Bei der Führung werden Warnwesten getragen („Das ist ein schließlich ein Produktionsbetrieb, kein Vergnügungspark“). Zu erfahren gibt es viel – angefangen natürlich von der langen und traditionsreichen Geschichte der Brauerei (siehe auch Infokasten), die schon im 19. Jahrhundert zu einer großen industriellen Brauerei ausgebaut wurde. Durch die sieben Jahrhunderte geht’s aber flott, ein Brauereimuseum wie in Göss gibt es in Puntigam nämlich nicht – was sich mit dem Umbau des Brauhaus Puntigam aber noch ändern könnte, die Planung ist noch offen.

Man erfährt etwa, woher die Zutaten kommen, was mit den Trebern (den Resten der Gerste aus dem Brauprozess) passiert, wie man alkoholfreies Bier schlussendlich zu etwas Trinkbarem gemacht hat, dass die Brauerei über eine der größten innerstädtischen Fotovoltaik-Anlagen verfügt, und warum das selbe Bier aus der 0,3-Liter-Flasche anders schmeckt aus der 0,5-Liter-Flasche.

Ergänzend gibt es eine ganze Reihe von Angeboten mit den Graz Guides – die Feierabendrunde als „Pub Crawl“ im Lendviertel samt Anekdoten zum Grazer Nachtleben, die „BierkultTour“ als Innenstadtrundgang zur Grazer Biergeschichte, Rundfahrten mit einem nostalgischen Oldtimer-Bus oder der Oldtimer-Bim sowie dem Flascherlzug in Stainz. Die Bierseminare in der Brauerei sind laut Leingruber gerade bei Frauen sehr beliebt, ein totaler „Selbstläufer“ seien die „BierBQs“ in der Fleischerei Mosshammer. Mit einem Elektro-Dreirad macht man sich dazu auf zu Pop-up Bier-Tastings in Graz, so richtig gesellig wird’s beim Bierlieder-Singen im Sudhaus.

Aus den vielen Veranstaltungen und Führungen – alle übrigens erst ab 16 Jahren – sei ein richtiges Netzwerk geworden, für das Puntigamer nur einen Anstoß geliefert habe. Im Vorjahr hat man bis zu 9000 Besucherinnen und Besucher mit den Erlebnissen begeistern – und damit wohl auch an die Marke binden – können. Manche kommen sogar immer wieder zur Brauereiführung, lacht Leingruber: „Die sind draufgekommen, dass ihnen der Eintritt samt Verkostung fast günstiger kommt als ein Wirtshausbesuch, deshalb hören sie sich das alles immer wieder gern an.“